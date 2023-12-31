Düzce\'de Yılbaşı Tedbirleri Alındı

Düzce'de vatandaşın yeni yıla huzur ve güvenli bir ortamda girmesi ve genel güvenliğin sağlanması amacıyla tedbirler alındı. Yılbaşı gecesi asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde bin 379 polis ve jandarma görev yapacak.

Düzce Valiliği tarafından yılbaşı için tüm tedbirler alındı. Valilikten yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven ortamı içinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin, asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda ilimizde güvenlik tedbirleri alındı. Bu çerçevede, yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe ve benzeri yerlerde güvenlik tedbirleri arttırılarak yeteri kadar kolluk personel ve araç görevlendirildi. 557 polis ve jandarma ekibi görev yapacak. Sahada bin 370 güvenlik görevlisi görev başında olacak. Sahil güvenlik Komutanlığı'na bağlı 9 yüzen unsur, 73 personel görev başında olacak. Düzce Sağlık Müdürlüğü'nünce yeteri kadar personel görevlendirilerek eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşların gerekli bilgilendirme yardım ve kolaylık sağlanacak. Düzce Belediyesi'nce yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunacak. Telefon arızaları ile elektrik su doğalgaz kesinti ve arızalara karşı ilgili kurumlarca gerekli tedbirler alınacak. Yeni yıla gireceği esnada vatandaşlarımızın kutlama yapabileceği alanlarda tedbirler arttırılarak uygulanacak" denildi. - DÜZCE