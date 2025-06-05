Düzce'den 915 Bin Araç Geçti - Son Dakika
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Düzce'den 915 Bin Araç Geçti

05.06.2025 19:16
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Kurban Bayramı'nda Düzce'den 915 bin araç geçiş yaptı, yoğunluk ve kaza haberleri yaşandı.

Düzce'den 915 bin araç geçiş yaptı

DÜZCE - Düzce'de Kurban Bayramı çerçevesinde hem Ankara istikametine hem de İstanbul istikametine 915 bin araç geçiş yaptı.

Kurban Bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar yollarda yoğunluk oluşturdu. Düzce'de hem D-100 karayolunda hem de Anadolu Otoyolu'nda da her iki istikamette geçen araçların sayısı belli oldu. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kaynaşlı'da vatandaşların bayramını kutlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçebilmesi için Türkiye genelinde planlamalar İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapıldı. Biz de hem il emniyet müdürlüğü ekiplerimizle hem Jandarma Komutanlığı ekiplerimizle hem sağlık hem AFAD hem ilgili kurumların ekipleri ile vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayrama geçirmeleri için tüm planlamalarımızı yaptık. Görevlendirmelerimizi tamamladık. Bu çerçevede kurban bayramı trafik tedbirleri ve asayiş çerçevesinde 431'i trafik 1408 asayiş personelimiz olmak üzere bin 839 emniyet ve jandarma personelimizi bayram boyunca görevlendirmiş bulunuyoruz. Kurban Bayramı trafik tedbirlerinin başladığı 30 Mayıs 2025'ten itibaren hem Anadolu otoyolu hem de D-100 karayolundan Ankara istikametine 675 bin geçiş olmuştur. İstanbul istikametine ise 240 bin araç geçişi oldu. Bu geçişler sırasında maalesef 25 yaralanmalı 20 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş olup bu kazalarda 29 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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