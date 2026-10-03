Düzce Gümüşova'da Yıldıztepe köyünde silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yıldıztepe köyünde belirlenemeyen bir sebeple açılan ateş sonrasında S.A. göğsünden vurularak ağır yaralandı. S.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.