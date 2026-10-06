Düzce Suncuk\'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Düzce'nin Suncuk köyünde Sebahattin Yeşildağ'a ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Yeşildağ'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanların fark edilmesinin ardından durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Boğaziçi ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ahşap yapıdaki yangının büyüyerek evin diğer bölümlerine yayılmasını önlemek amacıyla müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, söndürme çalışmalarının ardından evde yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.