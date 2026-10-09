Düzce Yığılca'da otomobil ile traktör çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yığılca-Düzce kara yolu Güneyaltı güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Ö. idaresindeki 81 ADT 214 plakalı traktör ile aynı yönde seyir halinde olan Fuat E. yönetimindeki 81 DC 970 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fuat E. ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma E., Büşra M., Ahmet C. ve Firdevs C. yaralandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.