Düzce Yığılca'da yaklaşık 70 metreden yuvarlanan kişi yaralandı, ekiplerce kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Yığılca'da avlanmaya giden kişi, ormanlık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten yuvarlanıp yaralandı. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarılan kişi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde avlanmak için gittiği bölgede yaklaşık 70 metre yükseklikten yuvarlanan şahıs yaralandı.
Olay, Yığılca ilçesi Ahmetçiler Mahallesi Memali mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, avlanmak için arkadaşları ile ormanlık alana giden Kerem Kuş (30), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten yuvarlandı. Kerem Kuş'un arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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