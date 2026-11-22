DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde avlanmak için gittiği bölgede yaklaşık 70 metre yükseklikten yuvarlanan şahıs yaralandı.

Olay, Yığılca ilçesi Ahmetçiler Mahallesi Memali mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, avlanmak için arkadaşları ile ormanlık alana giden Kerem Kuş (30), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten yuvarlandı. Kerem Kuş'un arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.