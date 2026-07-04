Düziçi'nde Minibüs, Başıboş Ata Çarptı - Son Dakika
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Düziçi'nde Minibüs, Başıboş Ata Çarptı

Düziçi\'nde Minibüs, Başıboş Ata Çarptı
04.07.2026 20:49
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolcu minibüsü, yola çıkan başıboş ata çarparak kaza yaptı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolcu minibüsü, aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Kazada at yaralanırken, minibüste hasar oluştu.

Kaza, Düziçi ilçesi 100. Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde bulunan yolcu minibüsü, aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Minibüste maddi hasar meydana gelirken, yola savrulan at yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yaralı at için veteriner hekimlere bilgi verildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Düziçi'nde Minibüs, Başıboş Ata Çarptı - Son Dakika

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