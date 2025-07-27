Düziçi\'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Alıç Yaylası mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 6 arazöz, 2 helikopter, 6 pikap ve 54 işçi müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin kontrol altına alındığı ormanlık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında il belirlemelere göre 30 dekar alan zarar gördü. - OSMANİYE