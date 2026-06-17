Ece İrtem'in Vefatından Önceki Durumu Açıklandı - Son Dakika
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Ece İrtem'in Vefatından Önceki Durumu Açıklandı

17.06.2026 13:26
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Avukat Uğur Gökkoyun, Ece İrtem'in mide ağrısı nedeniyle eve dönme kararını açıkladı.

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, müvekkilinin hayatını kaybetmesinden önceki görüntüler hakkında yapılan yorumlara ilişkin, "Annesine bu konu sorulduğunda Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek, hemen yatmak istediğini beyan etmiştir" dedi.

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, yazılı bir açıklama yaptı. Müvekkili Ece İrtem'in 15 Haziran Pazartesi günü vefatından önce annesiyle evine giriş anındaki görüntüleri üzerinden bazı yorumlarda bulunulduğunu ve bilgi kirliliğini engellemek için açıklamanın yapılmasında yarar gördüklerini belirten Gökkoyun, "Annesine bu konu sorulduğunda Ece İrtem'in 15 Haziran 2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerini, Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak, mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ece İrtem'in Vefatından Önceki Durumu Açıklandı - Son Dakika

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