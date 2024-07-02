Edirne'de Kamyonet Koyun Sürüsüne Çarptı: 16 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Edirne'de Kamyonet Koyun Sürüsüne Çarptı: 16 Koyun Telef Oldu

Edirne'de Romanya uyruklu bir kamyonet, Lalapaşa Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 16 koyun telef olurken, kamyonet sürücüsü yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, telef olan hayvanlar sebebiyle kapanan yolda araçların kontrollü olarak ilerlemesini sağladı. İtfaiye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yolda trafik normale döndü.

02.07.2024 12:30
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Edirne'de kamyonetin koyun sürüsüne çarptığı ve 16 koyunun telef olduğu an araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Romanya uyruklu Miu Alexandru'nun kullandığı kamyonet, Lalapaşa Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, sürüdeki 16 koyun telef olurken, kamyonet sürücüsü yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, telef olan hayvanlar sebebiyle kapanan yolda araçların kontrollü olarak ilerlemesini sağladı. İtfaiye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yolda trafik normale döndü.

Koyunları güden Adil Gavaz, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, sürücünün duracağını düşündüğünü ifade etti. Sürücüye işaret yapsa da kamyonetin sürüye daldığını anlatan Gavaz, 16 koyunun telef olduğu söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Kamyonet Koyun Sürüsüne Çarptı: 16 Koyun Telef Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Kamyonet Koyun Sürüsüne Çarptı: 16 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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