Edirne'de traktör ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Edirne'de traktör ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Edirne\'de traktör ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Edirne'de Büyükdöllük köyü yolunda traktör ile otomobil çarpıştı ve kazada 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken jandarma inceleme başlattı.

Edirne'de traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Büyükdöllük köyü yolunda A.E. idaresindeki 22 AE 783 plakalı traktör ile M.İ. yönetimindeki 22 AU 893 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeJandarmaEdirneGüncelSon Dakika

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