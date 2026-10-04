Edirne\'de traktör ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Edirne'de traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Büyükdöllük köyü yolunda A.E. idaresindeki 22 AE 783 plakalı traktör ile M.İ. yönetimindeki 22 AU 893 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.