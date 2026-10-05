Edirne'nin Meriç ilçesindeki Subaşı'da ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'nin Meriç ilçesindeki Subaşı'da ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Edirne\'nin Meriç ilçesindeki Subaşı\'da ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaİtfaiyeGüncelEdirneSubaşıMeriçOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'nin Meriç ilçesindeki Subaşı'da ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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