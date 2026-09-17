Edremit Akçay'da derede ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
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Edremit Akçay'da derede ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

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Edremit Akçay\'da derede ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay İkizçay Mahallesi'ndeki derede hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde 61 yaşındaki Ahmet İrfan Demirbilek olduğu anlaşılan kişinin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin saptanması için hastane morguna kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi derede ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Akçay İkizçay Mahallesi Şair Başaran Caddesi üzerindeki derede meydana geldi. Dere içerisinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince dereden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Ahmet İrfan Demirbilek (61) olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi ve savcılık çalışmalarının ardından Demirbilek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık incelemesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
BalıkesirGüvenlik3. SayfaHastaneEdremitAkçayOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Akçay'da derede ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
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