Edremit\'te Yoğun Yağmur ve Dolu Etkili Oldu

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde dolu ile beraber yoğun yağmur etkili oldu. Ana yollar göle dönerken, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edremit'te etkili olan yoğun yağışta bazı esnaf iş yerini su basmaması için önlem alırken, bazı esnaf ise kamerayla seli çekmeye çalıştı. Kadın bir esnaf da Venedik manzarasını hatırlatması sebebiyle kahve içerek keyif yaptı. Edremit Belediyesi ekipleri yağmur sonrası alarma geçti, hayat normale döndü. - BALIKESİR