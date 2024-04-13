Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kişinin kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesi Tabaklar Mahallesi'nde 27 yaşındaki Orhan Ünal'ın R.V.'ye ait ağaçlık alandaki kavak ağaçlarını kesimi sırasında ağacın altında kalarak yaralanması ve hastanede hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili soruşturma genişletildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, olayla ilgili Y.E., E.S. ve E.S.'yi gözaltına aldı. E.S., verdiği ilk ifadesinde Y.E.'nin Tabaklar Mahallesi Tepecik Küme Evleri civarındaki tarla sahibi R.V.'ye ait ağaçlık alandaki kavak ağaçlarını kesmek için anlaştıklarını belirtti.
Ağaçları kesmek için araziye gittiklerini kendisiyle beraber E.S.'nin de kesim yaptığını Orhan Ünal'ın da yanlarında olduğunu ve yardım ettiği belirtilirken, ağacı kesmek için hızar motoru vasıtasıyla Ünal'ın ağacı kesmeye başladığını, ağacın arazinin yanındaki samanlık üzerine düşmemesi için çelik halat ile bağlayıp traktör ile çekmeye başladıklarını, sonrasında ağacın yerinden koptuğunu ve Ünal'ın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını kaydetti.
Sonrasında Ünal'ın ambulansla Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırıldığı, şahsın hastanede vefat ettiği, şüpheli şahısların olayda herhangi bir yaralanma durumu olmadığı aktarıldı.
Olay sonrası Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Y.E., E.S. ve E.S.'nin gözaltına alındığı kaydedildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Eflani'de ağaç kesimi sırasında hayatını kaybeden kişiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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