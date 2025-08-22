Eflani\'de Samanlık Yangını: Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde çıkan yangında bir samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, köyün Bozarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşa ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak samanlık tamamen yanarak kül oldu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK