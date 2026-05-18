Eğirdir'de Kurban Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğirdir'de Kurban Denetimleri Artırıldı

Eğirdir\'de Kurban Denetimleri Artırıldı
18.05.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Eğirdir'de hayvan denetimleri artırıldı, belgesiz sevkler engellenecek.

Isparta Eğirdir'de Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğine karşı denetimler artırıldı. İlçe genelinde yol kontrol noktalarında kurbanlık hayvan taşıyan araçlar tek tek inceleniyor.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince artan hayvan hareketliliği nedeniyle denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Salgın hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, hayvan sevklerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve vatandaşların sağlıklı hayvansal gıdaya güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelinde kapsamlı kontroller yapılıyor. Denetimlerde ekipler, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle koordineli şekilde yol kontrol noktalarında görev alıyor. Kurbanlık hayvan taşıyan araçlar durdurularak hayvanların sağlık durumu, sevk belgeleri ve taşıma şartları detaylı şekilde inceleniyor.

Belgesiz hayvan sevkine geçit yok, denetimler bayram boyunca sürecek

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sevklerinde gerekli belgelerin eksiksiz bulundurulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Yurt içi sevklerde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nce düzenlenen "Veteriner Sağlık Raporu"nun zorunlu olduğu belirtilirken, il içi sevklerde büyükbaş hayvanlar için "pasaport", küçükbaş hayvanlar için ise "nakil belgesi" bulundurulması gerektiği ifade edildi. Ekipler, belgesiz ve kontrolsüz hayvan hareketlerinin hem hayvan hem de halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek üretici ve yetiştiricilerin kurallara hassasiyetle uyması gerektiğini bildirdi. Kurban Bayramı boyunca denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğirdir'de Kurban Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:13:33. #7.12#
SON DAKİKA: Eğirdir'de Kurban Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.