Ekvador'da sel bölgesine yardım götüren askeri helikopter düştü, 8 kişi hayatını kaybetti

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Ekvador'da sel bölgesine yardım götüren bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker ile 3 sivil hayatını kaybetti.

Ekvador Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, orduya ait Mi-171E tipi askeri bir helikopterin dün selden etkilenen bölgelere yardım taşıdığı sırada yerel saatle 09.36'da Pastaza eyaletine bağlı Tiwino'da düştüğü bildirildi. Kazada 5'i asker, 3'ü Ekvador Hükümeti Risk Yönetim Sekreterliği (SGR) çalışanı olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma komitesi kurulması talimatı verildi. Açıklamada, "Biz askerler, askerlik mesleğinin getirdiği risklere rağmen vatanlarına tam bir özveri ve profesyonellikle hizmet eden 5 cesur askerimizin ve 3 örnek Ekvador vatandaşının aileleriyle dayanışma içindeyiz" ifadeleri kullanıldı. - QUITO