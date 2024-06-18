El Salvador'da Sel ve Toprak Kayması: 11 Ölü - Son Dakika
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El Salvador'da Sel ve Toprak Kayması: 11 Ölü

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da meydana gelen şiddetli yağışlar sel felaketine ve toprak kaymasına yol açtı. Selde 11 kişi hayatını kaybederken, 900 kişi tahliye merkezlerine yerleştirildi. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor. Yerel yetkililer, halka tahliye emirlerine uymaları çağrısında bulunarak güvenli bölgelere gitmelerini istedi. Sel ve toprak kayması nedeniyle en az 26 evde hasar meydana geldi ve 90'dan fazla yol trafiğe kapatıldı. Komşu ülke Honduras'ta da yağışlar nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edildi.

18.06.2024 12:32
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El Salvador'da meydana gelen sel ve toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine ve toprak kaymasına yol açtı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, selde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 900 kişinin tahliye merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.

Sivil Koruma Başkanı Luis Amaya yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında çocuklarında bulunduğunu, can kayıplarının ağaçların devrilmesi, heyelanlar ve çeşitli kazalar sonucu meydana geldiğini söyledi. Halka tahliye emirlerine uymaları çağrısında bulunan Amaya, eğimli bölgelerde yaşayanların güvenli bölgelere gitmesi gerektiğini ifade ederek, "Bir numaralı önceliğimiz güvende olmak" dedi. En az 26 evde hasar meydana geldiğini belirten Amaya, 90'dan fazla yolun ise trafiğe kapatıldığını söyledi.

El Salvador'un komşu ülke Honduras'ta da meydana gelen yağışlar nedeniyle 5 binden fazla kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Meksika'dan Panama'ya kadar Pasifik kıyısı boyunca etkili olan yağışların, hafta boyunca şiddetini arttırarak devam etmesi bekleniyor. - SAN SALVADOR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa El Salvador'da Sel ve Toprak Kayması: 11 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: El Salvador'da Sel ve Toprak Kayması: 11 Ölü - Son Dakika
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