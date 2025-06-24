Elazığ\'da 60 Dönüm Arpa Tarlasını Kül Eden Yangın

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan yangın nedeni ile 60 dönümlük arpa tarlası kül oldu.

Yangın, Kovancılar ilçesi Karınca köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arpa ekili alanda çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, 60 dönümlük ekili alanın küle döndüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ