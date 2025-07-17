Elazığ\'da Altyapı Çalışmalarında Kaza: Belediye Başkanı ve Personeli Yaralı

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde yapımı devam eden altyapı çalışmalarını inceleyen Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ve bir personel, borunun fırlaması sonucu altında kalarak yaralandı.

Olay, Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapılan altyapı çalışmalarını incelemek isteyen Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ve personel Sabri Şen, borunun fırlaması sonucu altında kaldı. Çalışanlar, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Başkan ve personel, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sabri Şen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ