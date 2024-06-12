Elazığ'da Anne ve Babasına Şiddet Uygulayan Şahıs Evi Yakmaya Kalkıştı

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Elazığ'da iddiaya göre anne ve babasına şiddet uygulayan şahıs, evi yakmaya kalkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürülürken, şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek evden çıkartıldı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sıkıntıları olduğu ve alkol aldığı iddia edilen İ.E., evde yaşlı anne ve babası ile tartışarak şiddet uyguladı. Anne ve babası evden çıkarken şahıs, eşyaları kırarak camdan atmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kilitleyen şahıs, evi yakmaya kalkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, büyümeden söndürüldü.

Ardından polis ekipleri tarafından ikna edilerek evden çıkartılan şahıs, ifade için polis merkezine götürüldü. - ELAZIĞ