Elazığ'da Dilenci Operasyonu Gerçekleştirildi

Elazığ'da dilenci operasyonu

ELAZIĞ - Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Karakolda üst araması yapılan dilencilere ekipler tarafından adli işlem başlatıldı.