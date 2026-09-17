Elazığ'da iş makinesine zulalanmış 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da iş makinesine zulalanmış 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Elazığ\'da iş makinesine zulalanmış 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da çevre illerden gelen 2 şüpheli aracın bagajındaki iş makinesi içine zulalanmış 9 parça halinde 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğerine adli kontrol kararı verildi.

Elazığ'da narkotik köpeği ile bir araçta yapılan aramalarda, bagaj kısmında bulunan iş makinası içerisine zulalanmış vaziyette 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede çevre illerden kente gelen 2 şüpheli araç durduruldu. Araçlar üzerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, bagaj kısmında bulunan iş makinası içerisine zulalanmış vaziyette, 9 parça halinde 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğerine ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarGüvenlik3. SayfaElazığSon Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da iş makinesine zulalanmış 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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