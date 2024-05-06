Elazığ'da Jandarma Operasyonunda Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da Jandarma Operasyonunda Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Elazığ\'da Jandarma Operasyonunda Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, 3 kilo 469 gram esrar başta olmak üzere çok sayı ve miktarlarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplamda 75 gram kokain, 31 gram metamfetamin, 9 kök kenevir bitkisi, 58 adet uyuşturucu ecza ve 3 adet kasatura da bulundu.

06.05.2024 08:59
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3 kilo 469 gram esrar başta olmak üzere çok sayı ve miktarlarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, 27 Nisan ile 04 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamalar sonucunda, 3 kilo 469 gram toz esrar, 75 gram kokain, 31 gram metamfetamin, 9 kök kenevir bitkisi, 58 adet uyuşturucu ecza ve 3 adet kasatura ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Jandarma Operasyonunda Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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