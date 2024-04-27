Elazığ\'da Kamyonun Arkasına Tutunarak Seyahat Eden 2 Kişi

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Elazığ'da 2 kişinin seyir halinde bulunan kamyonun arkasına tutunarak gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da kimliği belirlenemeyen 2 kişi, seyir halinde bulunan kamyonun arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağızlara getirdi. Trafiği tehlikeye atmalarının yanı sıra canlarını da hiçe sayan 2 kişi, tutundukları kamyonun arkasında sohbet etmeyi de ihmal etmedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ