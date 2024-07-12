Elazığ'da motosikleti üzerine uzanarak kullanan şahıs trafiği tehlikeye attı - Son Dakika
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Elazığ'da motosikleti üzerine uzanarak kullanan şahıs trafiği tehlikeye attı

Elazığ'ın Zafran Mahallesi'nde bir kişi, yarı çıplak şekilde motosikletle yola çıkarak motorun üzerine uzandı. Bu tehlikeli hareketiyle hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

12.07.2024 10:11
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Elazığ'da motosikleti üzerine uzanarak kullanan şahıs canını hiçe sayarken trafiği de tehlikeye attı.

Olay Zafran Mahallesi'nde toplu konutlar civarında yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yarı çıplak şekilde motosikletle yola koyuldu. Bir süre sonra motoru üzerine uzanarak kullanan şahıs bir yandan canını tehlikeye atarken bir yandan da trafiği tehlikeye attı. Şahıs bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da motosikleti üzerine uzanarak kullanan şahıs trafiği tehlikeye attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da motosikleti üzerine uzanarak kullanan şahıs trafiği tehlikeye attı - Son Dakika
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