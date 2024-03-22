Elazığ\'da Otomobil Ev Duvarına Çarptı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil müstakil bir evin duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta ve evde maddi hasar meydana geldi.

Olay Miyadun köyünde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 23 BG 801 plakalı otomobil kontrolden çıkarak müstakil evin duvarına çarptı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araç ve evde maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ