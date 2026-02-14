Elazığ\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Çitili köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 BWF 680 plakalı otomobil ile 16 BRE 753 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görenlerinde haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde yol güvenliğini sağlayarak inceleme yaptı. - ELAZIĞ