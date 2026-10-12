Elazığ-Pertek kara yolunda bisiklet sürücüsünün araca tutunması kameraya yansıdı

Elazığ'da aracın kapı tarafına tutunarak seyir eden bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, Elazığ-Pertek kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir bisiklet sürücü, seyir halindeki hafif ticari araca tutunarak bir süre trafikte ilerledi. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar, farklı bir aracın içerisinde bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.