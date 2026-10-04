Elazığ Sürsürü\'de ters şeride giren cipin tehlikeli anları araç kamerasına yansıdı

Elazığ Sürsürü'de ters şeride giren cipin tehlikeli anları araç kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, akan trafikte ters şeride girdi. Sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydıktan sonra gözden kayboldu. Tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.
Elazığ'da akan trafikte ters şeritten gelen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, Sürsürü Mahalle'sinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, akan trafikte bir süre ters şeritte ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar ise bir başka aracın kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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