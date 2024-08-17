Emekli Emniyet Müdürlerine Teşekkür Belgesi Verildi

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundan emekli olan Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürlerine teşekkür belgesi verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundayken emekli olan Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakkı Seçilmiş ve Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gökhan Tuna'ya başarılı hizmetlerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Kenan Kurt, emekli olan personele, Türk Polis Teşkilatı'nın bir ferdi olarak Erzincan'daki görev süreleri boyunca yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmelerini temenni etti. - ERZİNCAN