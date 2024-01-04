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Emirdağ'da tır yoldan çıktı: Sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Emirdağ'da tır yoldan çıktı: Sürücü hafif yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emirdağ\'da tır yoldan çıktı: Sürücü hafif yaralandı
04.01.2024 - 11:13,
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği tır yoldan çıktığı kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Çifteler karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Y.A.'nın idaresindeki 34 NS 1023 plakalı çekici Emirdağ istikametinden Çifteler istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına geçmesi ile kaza meydana geldi. Kazada yaralanan tır sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Emirdağ'da tır yoldan çıktı: Sürücü hafif yaralandı - Son Dakika


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