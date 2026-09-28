Endonezya'da Virgo Transport 8'de arama 16. günde, ölü sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika
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Endonezya'da Virgo Transport 8'de arama 16. günde, ölü sayısı 66'ya yükseldi

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Endonezya'da 13 Eylül'de Java Denizi'nde alabora olan Virgo Transport 8 gemisinde arama çalışmalarının 16. gününde ölü sayısı 66'ya yükseldi. Yetkili, dalgıçların enkazda kayıp 69 kişiyi bulmayı hedeflediğini ve cesetlerin bir kısmının helikopterle taşınacağını söyledi.

Endonezya'daki Java Denizi'nde 13 Eylül'de batan "Virgo Transport 8" gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

Endonezya'da 13 Eylül'de kötü hava şartları nedeniyle alabora olan Virgo Transport 8 yolcu gemisinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geminin batmasının ardından sürdürülen çalışmaların 16. gününde ölü sayısı 66'ya yükseldi.

Ülkenin arama ve kurtarma kurumundan üst düzey yetkili Hardiansyah Putra bugün yaptığı açıklamada, dalgıçların aramanın 16. gününde geminin enkazı arasında ilerlediğini ve kayıp 69 kişiyi bulmayı hedeflediklerini söyledi. Putra, çıkarılan cesetlerin bir kısmının bugün helikopterlerle havadan taşınacağını aktardı.

Endonezya'nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan "Virgo Transport 8" isimli yolcu gemisi 13 Eylül'de Java Denizi'nde alabora olmuştu. Geminin 243 kişiyi taşıdığı öğrenilirken, 108 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Endonezya'da Virgo Transport 8'de arama 16. günde, ölü sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika
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