Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir engelli gence darbe uygulayan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanma ve saldırı amacıyla araçtan inme gerekçeleriyle toplam 260 bin lira idari para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Çağlayancerit ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan A.A. isimli sürücü, aracının önünden çekilmediği ve kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 19 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet G.'ye aracından inip saldırdı. Sürücünün tekme ve tokatlarla engelli gence yönelik saldırısı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören vatandaşların tepki gösterdiği sürücü, yoldan geçen jandarma ekiplerince vatandaşların arasından alınarak polise teslim edildi.

Sürücü hakkında adli tahkikat başlatılırken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve saldırı amacıyla araçtan inme maddelerinden toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı.