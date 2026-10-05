Ereğli’de SUV tipi araç duvara çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Ereğli’de SUV tipi araç duvara çarptı: 4 yaralı

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Ereğli’de SUV tipi araç duvara çarptı: 4 yaralı
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Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan SUV tipi aracın yol kenarındaki bir iş yerinin avlu duvarını çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan SUV tipi aracın yol kenarındaki bir iş yerinin avlu duvarını çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Ömer Halis Caddesi ile Şehit Erkan Durukan Caddesi Kavşağı sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 42 YJ 453 plakalı SUV tipi araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kavşakta savrulan araç, yol kenarında bulunan bir iş yerinin avlu duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeEreğliKonyaKazaSon Dakika

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