Erol Türksever\'in Cenazesi Uğurlandı

Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'ndeki ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden emekli maden işçisi Erol Türksever, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre dün ruhsatsız maden ocağında yaşanan göçükte toprak altında kalan 46 yaşındaki Erol Türksever'in cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. 4 çocuk babası Türksever'in cenazesi, cenaze töreni için Rüzgarlımeşe Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Camideki törende taziyeleri kabul eden Türksever ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Özel bir maden şirketinden emekli olduğu öğrenilen Erol Türksever, Dilaver Mahallesi'ndeki ruhsatsız ocakta meydana gelen göçükte tavan çökmesi sonucu toprak altında kalmıştı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan ve ambulansla hastaneye nakledilirken yolda kalp masajı yapılan Türksever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından talihsiz madencinin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - ZONGULDAK