Erol Türksever'in Cenazesi Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erol Türksever'in Cenazesi Uğurlandı

Erol Türksever\'in Cenazesi Uğurlandı
20.05.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Erol Türksever, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'ndeki ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden emekli maden işçisi Erol Türksever, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre dün ruhsatsız maden ocağında yaşanan göçükte toprak altında kalan 46 yaşındaki Erol Türksever'in cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. 4 çocuk babası Türksever'in cenazesi, cenaze töreni için Rüzgarlımeşe Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Camideki törende taziyeleri kabul eden Türksever ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Özel bir maden şirketinden emekli olduğu öğrenilen Erol Türksever, Dilaver Mahallesi'ndeki ruhsatsız ocakta meydana gelen göçükte tavan çökmesi sonucu toprak altında kalmıştı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan ve ambulansla hastaneye nakledilirken yolda kalp masajı yapılan Türksever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından talihsiz madencinin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erol Türksever'in Cenazesi Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:04:01. #7.13#
SON DAKİKA: Erol Türksever'in Cenazesi Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.