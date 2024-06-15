Erpiliç'te 22 işçi yediği yemekten zehirlendi

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Bolu'da faaliyet gösteren Erpiliç firmasına ait fabrikada yedikleri yemekten zehirlenen 22 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Göynük ilçesine bağlı Dedeler köyünde faaliyet gösteren Erpiliç firmasına ait beyaz et üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan işçilerde yemek yedikten sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri meydana geldi. Kendi imkanları ve fabrika yetkilileri tarafından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen işçiler gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı. Bazı işçilerin ise Bolu'da bulunan hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU