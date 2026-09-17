Erzincan’da arazide çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'ın Yalınca köyünde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yalınca köyünde arazi yangını çıktığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, geniş bir alanda etkili olan yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.