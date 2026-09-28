Erzincan-Erzurum yolunun Akyazı mevkisinde otomobil takla attı, karı-koca yaralandı - Son Dakika
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Erzincan-Erzurum yolunun Akyazı mevkisinde otomobil takla attı, karı-koca yaralandı

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Erzincan-Erzurum yolunun Akyazı mevkisinde otomobil takla attı, karı-koca yaralandı
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Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinde otomobil takla attı, araçta bulunan karı-koca yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan- Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinde otomobilin takla atması sonucu aynı araçta bulunan karı-koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü C.Ö. ile eşi N.Ö. yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan-Erzurum yolunun Akyazı mevkisinde otomobil takla attı, karı-koca yaralandı - Son Dakika
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