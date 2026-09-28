Erzincan-Erzurum yolunun Akyazı mevkisinde otomobil takla attı, karı-koca yaralandı

Erzincan- Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinde otomobilin takla atması sonucu aynı araçta bulunan karı-koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü C.Ö. ile eşi N.Ö. yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.