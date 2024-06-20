Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde arazide çıkan örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, örtü yangınının itfaiyenin erken müdahalesiyle çok fazla büyümeden kontrol altına alındığını ifade ederek, "Kırkgöz mevkiinin üst tarafında, telefon baz yolunda bulunan merada meydana gelen arazi yangınına itfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Müdahale sırasında ekiplerimiz, yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürütmüş ve yangını kısa sürede kontrol altına almıştır ve çok şükür can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz tarafından soğutma çalışmalarımız devam etmektedir.

Yaz günleri olması sebebiyle vatandaşlarımızın oluşabilecek yangın vakalarına karşı dikkatli olması önemle rica ediyoruz." dedi. - ERZİNCAN