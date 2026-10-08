Erzincan polisi aranan 35 kişiyi yakaladı, 14'ünün toplam cezası 45 yıl 2 ay 16 gün - Son Dakika
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Erzincan polisi aranan 35 kişiyi yakaladı, 14'ünün toplam cezası 45 yıl 2 ay 16 gün

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Erzincan polisi aranan 35 kişiyi yakaladı, 14\'ünün toplam cezası 45 yıl 2 ay 16 gün
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Erzincan'da aranan şahıslara yönelik çalışmada 35 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalananlardan 14'ünün toplam 45 yıl 2 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, 10 kişinin ifadeye yönelik, 11 kişinin adli para cezası nedeniyle arandığı belirtildi.

Erzincan'da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 35 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi, ifadeye yönelik aranan 10 kişi ve adli para cezası bulunan 11 kişi yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişinin toplam 45 yıl 2 ay 16 gün hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Yakalananlar arasında yağma, silahla tehdit, kamu malına zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten yaralama ve hakaret gibi suçlardan aranan kişilerin bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 35 kişi, adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan polisi aranan 35 kişiyi yakaladı, 14'ünün toplam cezası 45 yıl 2 ay 16 gün - Son Dakika
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