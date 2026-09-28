Erzincan Tercan\'da bunalımdaki kişi ekiplerin iknasıyla çatıdan aşağı indirildi

Erzincan Tercan'da bunalımdaki kişi ekiplerin iknasıyla çatıdan aşağı indirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Tercan ilçesinde işsiz olduğu belirtilen kişi, bunalımın ardından apartman çatısına çıktı. Ekiplerin ve vatandaşların ikna çabaları sonucu çatıdan indirilen kişi sağlık kontrolünden geçirildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde apartmanın çatısına çıkarak kendisine zarar vermek isteyen kişi, ekiplerin ikna çalışması sonucu aşağı indirildi.
Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir işsiz olduğu belirtilen kişi, yaşadığı bunalımın ardından bir apartmanın çatısına çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların ikna çabaları sonucu çatıdan indirilen kişi, sağlık ekiplerince kontrol edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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