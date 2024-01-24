Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti Seçildi

Erzurum'dun 2025 EİT Turizm Başkenti seçilmesi ve diğer turizm hareketliliklerini değerlendirmek üzere oluşturulan çalışma grupları bir araya geldi.

İnanç ve Kültür Turizmi alt çalışma grupları, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik Başkanlığında toplandı. Valilik koordinesinde ve Turizm Geliştirme Ajansı iş birliğiyle iki oturum şeklinde yapılan toplantılarda, Erzurum'un 2025 EİT Turizm Başkenti seçilmesi ve bu yönde atılacak adımlar değerlendirildi. İnanç ve Kültür Turizmi çalışma gruplarında ilgili kurumların yöneticileri, STK temsilcileri ve akademisyenler yer aldı. - ERZURUM