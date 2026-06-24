Erzurum'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum\'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı
24.06.2026 15:59
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Jandarma, Erzurum'da 10 yıl ve üzeri cezası olan 10 şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Erzurum'da jandarma ekipleri, haklarında arama kararı olan şahıslara karşı operasyon yaptı ve araması bulunan toplam 10 şahsı yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 22 Haziran 2026 tarihinde Şenkaya ilçesindeki adresinde yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi ve tutuklanmasını müteakip Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, 2026 yılında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; il genelinde hakkında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan toplam 10 şahıs yakalandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Erzurum, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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