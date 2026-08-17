Erzurum\'da Ciritçiler Sel Tehlikesiyle Karşılaştı

Erzurum'da dün etkili olan yağışın ağır tablosu ortaya çıkmaya başladı. Cirit maçı sonrası köylerine gitmek isteyen bazı sporcular ve atlar sele kapılmaktan son anda kurtuldu. O anları başka bir sporcu cep telefonu ile kaydetti

Erzurum'da Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda devam eden cirit müsabakaları heyecanlı maçlara sahne olurken, dün maç sonrası köylerine gitmek isteyen sporcu ve atlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saat devam eden yağışla birlikte coşan bir dere korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Bir at ve iki sporcu debiis artan dereden çıkamadı.

Atlarıyla birlikte suyun içinde mahsur kalan ciritçiler arkadaşlarının da yardımı ile kurtuldu.