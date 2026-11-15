Erzurum\'da ticari araçlarda kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026\'da başladı

Erzurum Valiliği, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla başladığını duyurdu.

Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, kış şartlarının etkisini göstermeye başladığı bölgede trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kış lastiği kullanımının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yayımlanan bilgilendirme afişinde, ticari araçlar için yasal bir zorunluluk olan bu uygulamanın hususi (özel) araç sürücüleri için de hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gerekiyor" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, sürücülerin olumsuz hava koşullarında mağduriyet yaşamamaları ve trafik kazalarının önüne geçilmesi için araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.