Erzurum\'da trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü

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Erzurum'da trafikte yol verme tartışmasıyla başlayan sözlü atışma bir anda kavgaya döndü.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Org. Eşref Bitlis bulvarında yol verme tartışmasıyla başlayan ve maddi hasarlı kazaya sebep olan gelişmeler bir anda kavgaya dönüştü. Araçlarda bulunan şahıslar bir anda kaza yerini adeta savaş alanına çevirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti, kavgada yaralanan şahıslar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ERZURUM