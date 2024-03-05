Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 4 şüpheli şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 27 Şubat tarihinde 44,04 gram afyon sakızı maddesi ve 181 adet sentetik ecza ele geçirildi. TCK 188 kapsamında S.L.(32) isimli şahsa işlem yapılarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Yapılan çalışmalar kapsamında 28 Şubat 2024 tarihinde 5 kilo 220 gram metamfetamin maddesi ve 17 bin 190 TL ele geçirildi. TCK 188 kapsamında N.B. (60) isimli şahıs hakkında işlem yapılarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
02 Mart 2024 tarihinde 23,97 gram metamfetamin maddesi, 1,96 gram esrar maddesi ve 1,04 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmiştir. TCK 188 kapsamında yakalanan A.A. (33) sevk edildiği adli makaklarca tutuklandı.
03 Mart 2024 tarihinde 1 kilo 160 gram gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmada R.Y.(27) isimli şahıs yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, nakli ve kullanımı ile ilgili mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, 77 yaşındaki Metin Çimen tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen eşi Sabiha Çimen ve oğlu Sinan Çimen'in cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde uyuşturucu suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun-Ankara karayolunda 'dur' ihtarına uymayan alkollü bir sürücü, polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi. Şehit polis için yapılan cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı.
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 5 milyon liralık altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda çeşitli miktarlarda altın ve diğer kaçakçılık malzemeleri bulundu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle çökertilen hücrede, FETÖ üyeleri ve aktif memurların bulunduğu ortaya çıktı. Hücrenin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadığı henüz bilinmiyor.
Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ile Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlı köyü mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, E.K. (51), A.Ö. (50), H.D. (50) ve M.Ö'yü (45) gözaltına aldı. Operasyonda, kürek, kazma, jeneratör ve el feneri ele geçirdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Osman Tüşümel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayda yaralanan şüpheli L.T'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 36 şüpheli gözaltına alınırken, şu ana kadar 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla trafik ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri ve yolcularına emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı. Mardin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, araç sürücüleri ve yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Salih Kürkçü, emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 65 oranında önlediğini belirtti. Mardin Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından da emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan görsel ve videolar paylaştı.
Sakarya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi terör örgütlerine yönelik 53 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında ise 918 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, mühimmat ve çalıntı araç ele geçirildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir koca, eşinin kendisini polise şikayet etmesi üzerine sinirlenerek intihara teşebbüs etti. Polisin uzun süren ikna çabaları sonucunda koca, eyleminden vazgeçerek polise teslim oldu.
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