Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" kapsamında Terminal Çayevi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki güvenlik ve huzur ortamının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen saha buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda Terminal Çayevi'nde gerçekleştirilen "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı"na; İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Bilen, Lalapaşa Mahallesi Muhtarı Recai Arabacı ve ilgili birim amirleri katıldı.

Vatandaşların mahalle ve kent geneline ilişkin sorun, talep ve önerilerini tek tek dinleyen İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, güvenlik hizmetlerinin etkinliğinde vatandaş desteğinin önemine dikkat çekti. Ay, Erzurum'da mevcut huzur ve güven ortamının korunması ve daha da güçlendirilmesi amacıyla emniyet teşkilatının vatandaşlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Program kapsamında ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda bilgilendirme standı kuruldu. Polis ekipleri, toplantıya katılan vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele ve genel güvenlik tedbirleri konularında bilgilendirmelerde bulundu.